🎥 Damjan Pavlovic laat zich uit over debuutseizoen bij hoofdmacht: "Kan niet wachten op spelen mét supporters in hel van Sclessin"

Het seizoen is bijna op zijn einde, ook voor een jonge Servische Belg bij Standard. Hij komt terug op de jaargang.

Damjan Pavlovic tekende dit seizoen zijn eerste profcontract bij de Rouches. Uiteindelijk speelde hij al zeven keer in de hoofdmacht.

"Ik ben op mijn vier jaar beginnen voetballen bij Eupen, maar heb alle jeugdreeksen doorlopen bij Standard", aldus Pavlovic zelf.

Fysiek en mentaal sterker

"Zowel fysiek als mentaal ben ik veel sterker geworden. Bij de profs mogen meetrainen en spelen helpt heel veel, want dan kan je werken met oudere spelers en daar kan je van bijleren. Iedereen draagt zijn steentje bij, dat helpt om mijn plek af te dwingen."

"Er is geen leeftijd om te spelen. Je moet gewoon de voet op de bal zetten en geen schrik hebben, maar durven. De coach luistert enorm naar de spelers", was er ook nog lof voor de coach. "Ik kan niet wachten tot we opnieuw in de hel van Sclessin kunnen spelen mét supporters."