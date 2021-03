Voorzitter Bart Verhaeghe reageert op uitstel van beursgang: "Jammer, maar we kijken met een open vizier naar de toekomst"

Donderdagochtend raakte bekend dat Club Brugge dan toch niet op de beurs zal trekken. Beleggers zagen het niet als een geschikte investering, meer iets voor supporters.

Een harde klap. In het Jan Breydelstadion waren ze enorm fier op hun primeur. Enkele weken later moeten ze de stekker (tijdelijk) uit hun project trekken: “We hebben ervoor gekozen om de beursgang van Club uit te stellen gezien de huidige marktcondities’, vertelt voorzitter Bart Verhaeghe.

De Tijd maakte vanochtend nog bekend dat de beurs van blauw-zwart niet interessant was voor beleggers door het ontbreken van een groot project: “Jammer, maar we kijken met een open vizier naar de toekomst. Club Brugge doet het financieel, organisatorisch en sportief uitstekend en de ambitie blijft om elke dag beter te doen. We focussen ons nu volledig op het behalen van de 4e landstitel in 6 jaar. De uitgestelde beursgang heeft geen impact op de werking van Blauw-Zwart”