Dan toch publiek op het EK? Rode Duivels lijken het EK af te mogen trappen in een halfvol stadion

De UEFA heeft aan de gaststeden van het EK gevraagd om hun uiterste best te doen om voor toeschouwers te spelen. In Sint-Petersburg lijkt de kans alvast bestaande dat er publiek welkom zal zijn.

De Rode Duivels beginnen het EK met een eerste wedstrijd tegen Rusland in Sint-Petersburg op 12 juni. Deze wedstrijd zal, net als die tegen Finland op 21/06, volgens de Russische officials voor toeschouwers worden gespeeld.

"Wij zien het EK met optimisme tegemoet. We hebben al een overeenkomst om de tribunes tot 50 procent te vullen," zei commissievoorzitter Alexei Sorokin volgens het agentschap Ria Novosti. "We werken aan het verwelkomen van buitenlandse fans en dit is niet afgewezen door de autoriteiten," voegde hij eraan toe.

Het stadion in Sint-Petersburg heeft volgens de UEFA een capaciteit van 61.000 toeschouwers. Naast drie wedstrijden in groep B zal het stadion ook gastheer zijn voor een kwartfinale van het toernooi.