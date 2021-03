Waasland-Beveren verslaat Zulte Waregem in oefenmatch met zware cijfers

Zulte Waregem verloor donderdagmiddag een oefenwedstrijd op bezoek bij Waasland-Beveren met 4-1, dat melden de West-Vlamingen op hun website. Zulte Waregem is zich zo aan het voorbereiden op play-off 2 en Waasland-Beveren bereidt zich voor op de aankomende degradatiestrijd.

Na een studieronde die een kwartier duurde nam Waasland Beveren het voortouw, dit leverde in minuut 25 een 1-0 voorsprong op via Daan Heymans. Essevee kon 1 keer bijna tegenprikken via topschutter Gianni Bruno, maar het was Waasland Beveren dat de score vlak voor rust uitdiepte via Michael Frey. Ruststand: 2-0.

De 2de helft kwam traag op gang. In minuut 70 maakte Din Sula voor Waasland Beveren de 3de goal van de middag: 3-0. Ongeveer 5 minuten later maakte Daan Heymans er 4-0 van voor de Waaslanders, die laatste staan in de Belgische competitie. Zulte Waregem kon de eer nog redden via Jean Luc Dompé, die met een mooie volley de 4-1 eindstand vastlegde.