Dat we verwend zijn als een wedstrijd tegen Wales al vooraf als gewonnen spel beschouwd wordt

Was het de beste match die de Rode Duivels de laatste jaren speelden? Zeker niet. Maar dat liet de tegenstander ook niet toe. 'Om te voetballen moet je met twee zijn', klinkt het gezegde. Maar als dit de beste tegenstander van de groep was...

Wit-Rusland en Estland zien we de Rode Duivels ook weinig tot niets in de weg leggen. Blijft over Tsjechië, dat woensdag met 6-2 uitpakte tegen de Esten. Tja... We moeten het nog even koesteren, want de vette jaren gaan niet blijven duren. Nu zijn we zelfs al aan het muggenziften omdat de Duivels in de tweede helft niet echt doordrukten.

We beginnen oud te worden, want we herinneren ons nog de tijd dat een wedstrijd tegen pakweg Bulgarije er eentje op leven en dood was. We willen geëntertaind worden, we willen schwung zien. Maar we vergeten het sprekend gemak waarmee de Duivels van een vroege 0-1 zonder problemen recupereerden. Met een minimum aan energieverlies. Mag het even in een seizoen dat toch wel speciaal is?

Uitzonderlijk

België is een ouder wordend sterrenteam waarin enkele jonge wolven hun sporen aan het verdienen zijn en die de volgende generatie bij de hand zullen moeten nemen. Dan denken we in de eerste plaats aan Youri Tielemans. 24 en uitgegroeid tot een wereldspeler. Die kan Roberto Martinez toch niet meer op de bank zetten?

We zijn verwend. Het is normaal geworden dat een ploeg als Wales vooraf al gewonnen spel is. Denkt u dat ze pakweg bij Oranje - dat toch een rijkere toernooigeschiedenis heeft - daar zo naartoe zouden leven? Of dat Engeland dat zo makkelijk zou oppakken? Het kan niet genoeg gezegd worden: dit is uitzonderlijk. Zeker als je bekijkt dat met Eden Hazard één van de twee maestros ontbrak.

Laten we het komend EK en WK dan maar koesteren en hopen dat ze een prijs pakken. Want daarna... Het zou wel eens lang kunnen duren vooraleer al het talent weer in één keer zo bij elkaar komt.