Lokeren-Temse haalt extra speler voor volgend seizoen bij Anderlecht op

Lokeren-Temse gaf aan dat de kern voor volgend seizoen rond was, maar komt nu toch nu met een extra versterking.

Lokeren-Temse haalt nog een versterking binnen voor volgend seizoen. De 19-jarige Bram Van Laere komt over van de beloften van RSC Anderlecht.

Van Laere bleek uiteindelijk een buitenkansje te zijn. “De kern was in principe volledig, maar als je zo’n jongen kan aantrekken, mag je niet twijfelen. Hij heeft een Lokerse elite-opleiding achter de rug, is enorm getalenteerd en is tomeloos ambitieus”, zegt sportief directeur Steven De Proost aan HLN. “Zijn komst kan ook werken als aantrekkingspool voor vele andere talenten. Wij vermoeden en hopen dat er nog beloftevolle spelers naar hun roots zullen terugkeren.”

Op het middenveld weet Van Laere al waarmee hij wil uitpakken. “Ik verkies om de link te zijn tussen verdediging en aanval, centraal op het middenveld leef ik me het liefste uit”, klinkt het bij Van Laere. “Ik ken nog geen jongens persoonlijk, maar ik weet dat er talent in deze groep zit. Mijn eerste ambitie is om me te integreren en speelminuten te verzamelen. Geen sinecure, maar ik ga er volop voor.”