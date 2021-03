Rozehnal zegt waarom hij wegging bij KVO en wil nog afscheid nemen van kustploeg én Club Brugge

David Rozehnal liet in 2017 zijn lopende contract bij KV Oostende ontbinden. Nu heeft hij verteld waarom dat gebeurde.

Vanavond spelen de Rode Duivels tegen Tsjechië in de kwalificatie voor het WK van 2022. In ons land speelden ook heel wat Tsjechen mee. De nu 40-jarige David Rozehnal speelde voor Club Brugge en KV Oostende.

In 2017, enkele maanden voor zijn contract bij de kustploeg afliep, verliet hij KVO omwille van familiale redenen. “Ik moest KVO verlaten door de ziekte van mijn vrouw”, zegt Rozehnal aan Het Nieuwsblad. “Dat was een héél moeilijk jaar, maar het is fantastisch hoe mijn vrouw gestreden heeft. Voor zichzelf, voor de kinderen, voor mij. Ze is geweldig en we zijn oké. Zonder die ziekte voetbalde ik nu misschien nog in België, maar dat is het lot. We wonen nu weer in ons Tsjechische dorp Olomouc en ik speel hier nog in zesde klasse.”

Toch wil Rozehnal nog afscheid nemen van Club Brugge en KV Oostende. “Twee familiale clubs. Club lanceerde mij - mijn concurrent Philippe Clement gaf me zelfs tips - en Oostende zorgde ervoor dat ik tot mijn 38ste op topniveau kon spelen. Ooit kom ik naar België om voor een vol stadion afscheid te nemen van die clubs. Nu was het einde te abrupt.”