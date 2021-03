Kevin De Bruyne lijkt beslissing genomen te hebben over zijn toekomst bij Manchester City

Volgens de bekende journalist Fabrizio Romano is het een kwestie van tijd voor Kevin De Bruyne zijn contract zal verlengen bij Manchester City. Hij legt op Twitter uit dat Manchester City er zeker van is dat de Rode Duivel een nieuw contract zal tekenen.

Ook de contractplannen voor andere spelers liggen op tafel. Zo lijkt ook Raheem Sterling zijn contract te verlengen bij de Engelse topclub. Sergio Agüero zou de komende weken een beslissing nemen over zijn toekomst.

Manchester City are convinced that Kevin De Bruyne will sign a new contract, “just a matter of time” - he’s staying. Raheem Sterling is also on the agenda among players to negotiate a new contract, work in progress. Sergio Agüero will decide his future in the next weeks. šŸ”µ #MCFC