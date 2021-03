Philippe Clement spreekt zich uit over toekomst bij Club Brugge: "Dat is de volgende stap" en "Ik bondscoach als Martinez vertrekt?"

Voor Philippe Clement is het een week met min of meer een beetje verpozing. Door de interlands speelt Club Brugge dit weekend eens géén wedstrijd. Maar wat met zijn toekomst?

Er is nog niet gesproken tussen Club Brugge en Philippe Clement over een langer verblijf van de coach op Jan Breydel. "Eerst zijn er nog negen wedstrijden om kampioen te worden, daarna zullen we wel samenzitten en de evaluatie maken", aldus Clement in Het Laatste Nieuws.

"Ik tekende in Brugge voor drie seizoenen met duidelijke afspraken. Als een club me wil komen weghalen, dan weten ze wat dat kost. En als Club Brugge me wil ontslaan, dan weten ze hoeveel dat kost. Ik ben niet bezig met de duur van mijn contract."

Nationale ploeg?

"Als speler deed ik aan carrièreplanning en dan liep het traject toch altijd anders. Een volgende stap? Als ik hogerop wil en me wil verbeteren moet ik naar het buitenland. In België kan ik niet beter zitten dan hier."

En wat als de nationale ploeg zou wenken? "Het is een mooi project, de Rode Duivels. Bondscoach als Martinez vertrekt? Neen, om de drie maanden eens samenkomen voor een match is niet mijn ambitie. Ik wil de roes beleven van elke dag met mijn staf en spelersgroep bovenop de dingen te zitten."