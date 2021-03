AA Gent liet een talent door de vingers glippen!

AA Gent had een aantal jaren geleden de kans om een echte topper binnen te halen maar ze lieten deze liggen.

Sport/Voetbalmagazine weet dat AA Gent jaren geleden de Tsjechische middenvelder Tomas Soucek scoutte. Hij speelde toen voor Slavia Praag en Gent zocht een vervanger voor de vertrokken Sven Kums. Soucek kostte echter vijf à zes miljoen euro en de Buffalo’s verlieten die piste wegens te duur.



Nadien was West Ham United wel bij de pinken en zij huurden hem van de club uit Praag. Ze lichtten daarna de aankoopoptie van 16 miljoen euro. Soucek brak helemaal door in de Premier League en is volgens Transfermarkt.be momenteel 40 miljoen euro waard…