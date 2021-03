Ex-Anderlecht-aanvaller speelt zich in de geschiedenisboeken en barst in tranen uit na de match

Weet u dat ze het er bij Anderlecht nog altijd over hebben? Wat als we Mitrovic hadden kunnen terughalen die bewuste Transfer Deadline Day? De deal sprong toen af en Newcastle verkocht hem aan Fulham, waar hij dit seizoen nog maar twee keer scoorde en veelal als invaller wordt gebruikt.

Bij Servië gaat het heel wat beter. Na zijn wereldgoal van deze week scoorde hij dus ook tegen Portugal. Toen hem gevraagd werd wat die 38ste goal - en de plaats van topschutter aller tijden - met hem deed, barstte hij in tranen uit. Legende! Hij is ook nog maar 26...

Aleksandar Mitrovic in tears during his post game when talking about breaking Serbia's goal scoring record.



What heart & love for the shirt!



Record setter at age 26, not too bad. pic.twitter.com/nt2dldETJo