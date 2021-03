Belg verkozen tot talent van de maand in Nederlandse tweede klasse

Benjamin Bouchouari heeft het Bronzen Schild voor beste talent van de derde periode in de Nederlandse tweede klasse gewonnen. De 19-jarige Belg speelt op het middenveld van Roda JC.

Benjamin Bouchouari werd op 13 november 2001 geboren in Borgerhout. Zijn eerste voetbalstapjes zette hij bij Waasland-Beveren. In 2010 kwam RSC Anderlecht de jonge middenvelder halen, daar bleef hij drie jaar. Bouchouari speelde dan nog één seizoen voor Genk, daarna weer eentje bij Anderlecht en dan tussen 2015 en 2017 voor KV Mechelen. Willem II haalde hem daarna naar Nederland. Ook bij Willem II bleef de Belg slechts twee jaar, waarna hij naar Fortuna Sittard ging. In 2020 ging Roda JC hem wegplukken voor hun eerste elftal. Op 28 oktober kon hij dan ook debuteren tegen Fortuna Sittard.

šŸ’› @rodajckerkrade-talent Benjamin Bouchouari krijgt in het bijzijn van zijn trotse ouders het Bronzen Schild voor beste talent van de derde periode in de @1e_Divisie! #rodcam pic.twitter.com/qipmHRJTU7 — ESPN NL (@ESPNnl) March 28, 2021

De jonge Belg werd verkozen tot beste talent uit de Nederlandse tweede klasse van de derde periode. Hij mocht de prijs in ontvangst nemen, samen met zijn fiere ouders, voor de wedstrijd vandaag tegen Cambuur. Dit seizoen speelde de kleine middenvelder al 19 keer voor Roda. Hij kon er al één keer scoren en gaf ook één assist. Roda staat op de achtste plek in de Keuken Kampioen Divisie.