Martinez zag ook dat het niet goed was, maar... "Wel tevreden met de reactie"

Het moet gezegd zoals het was: de Rode Duivels waren niet goed tegen een enthousiast spelend Tsjechië. Ook Roberto Martinez kon niet van onder die analyse.

Martinez zag ook dat de Duivels geen vat kregen op de match. “We waren niet ons normale zelf”, zei hij achteraf. “Er zat te veel afval in ons spel. We speelden tegen een ploeg die het momentum heeft. Ze scoorden woensdag nog zes keer en dat zie je niet veel meer in het moderne voetbal. Ze zitten vol vertrouwen en speelden met energie en een goeie pressing. Ik moet hen felicitieren."

Voor zijn eigen team moesten de felicitaties voor een keer in de achterzak blijven. Toppers Lukaku, De Bruyne en Courtois waren wel goed, maar zowel het middenveld als de verdediging werd zwaar onder druk gezet.

“Het is belangrijk dat we getest werden een paar maanden voor het EK”, aldus Martínez. “Ik ben wel tevreden met de reactie die mijn team getoond heeft. Ik zag veerkracht en karakter. We wilden per se terugkomen na die achterstand. De concentratie kwam terug, we werden opnieuw gevaarlijk. Dat wil ik toch graag benadrukken, we aanvaardden niet dat we zouden verliezen. Na de gelijkmaker mikte De Bruyne ook nog op de paal.”