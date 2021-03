Frank De Boer blikt vooruit bij Oranje: "Misschien moet je met minder tevreden zijn"

Na de nederlaag tegen Turkije is het alle hens aan dek bij Oranje. Bondscoach Frank De Boer sprak klare taal op de persconferentie naar aanleiding van het duel tegen Gibraltar.

Nederland miste zijn start van de WK-kwalificatie door een nederlaag tegen Turkije en slechts met twee doelpunten verschil te winnen van Letland. “Uiteindelijk was die 2-0 tegen Letland geen goede uitslag, als je onze kansen ziet. We hadden met dat aantal kansen minimaal zeven goals moeten maken”, geeft hij toe.

In Gibraltar moet er dan ook vlot gescoord wordt. “Als het stroever loopt, dan moet je misschien tevreden zijn met minder. Noorwegen won hier met 0-3, bij Montenegro verloren ze met 4-1, maar wij hopen meer goals te maken. Daarvoor moeten we het tempo hoog houden en ze niet op adem laten komen. Hoeveel goals? Minimaal vijf, maar het liefst meer.”

Of dat ook in meer aanvallers resulteert, is maar de vraag. “Meer aanvallers opstellen? Daar wordt het niet per se makkelijker van, want dan worden de ruimtes voor ons nog kleiner. Als je backs alleen maar links- en rechtsbuiten staan, zijn het dan verdedigers of aanvallers? Je moet in het huidige voetbal heel veel beweging en combinaties hebben. Tegen Turkije was onze positionering niet altijd even goed.”