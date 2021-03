Clement ziet naast Vanaken en Mechele nog een Rode Duivel bij Club Brugge: "Hij is gegroeid naar een niveau dat ik niet verwacht had"

Roberto Martinez hakt stilaan de laatste knopen door richting selectie voor het EK. Voor Philippe Clement moeten behalve Hans Vanaken twee blauw-zwart pionnen er altijd bij zijn.

Hans Vanaken is al een tijdje een vaste waarde in de selectie van de Rode Duivels. Al blijft het afwachten of de middenvelder zal geselecteerd worden voor het EK. Dat geldt overigens ook voor Brandon Mechele.

“Mechele moét mee naar het EK”, is Clement duidelijk in Het Laatste Nieuws. “Hij zou de selectie alleszins verdienen. Maar er stelt zich nog een andere vraag: kunnen Jan Vertonghen en Thomas Vermaelen zes of zeven matchen aan?”

Maar ook Mats Rits wordt de coach van Club Brugge veel te gemakkelijk over het hoofd gezien. “Hij had er kunnen bijzijn. Mats is dit seizoen enorm gegroeid op de zes. Naar een niveau dat ik niet verwacht had toen ik bij Club kwam.”

“Ik moet eerlijk zijn”, lacht Clement. “Ik heb met Rits samengespeeld bij Beerschot. Het beeld dat ik toen had is onwillekeurig blijven hangen. Vervolgens slaagden we er in mijn periode bij KRC Genk vaak in om Club Brugge pijn te doen op de positie van Mats.”

Mats Rits is als een spons. Hij pikt enorm veel op én hij is een verstandige jongen

“Rits is zijn carrière begonnen als een tien, hé. En hij kwam naar Club als een acht. Zijn evolutie is enorm en volgens mij kan Mats nog groeien. Hij is als een spons. Hij pikt enorm veel op én hij is een verstandige jongen.”