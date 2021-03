Martinez gaat heel wat wisselen: "De Bruyne en Lukaku spelen geen negentig minuten"

Tegen Wit-Rusland wil Roberto Martinez afsluiten met drie punten, anders eindigt de interlandperiode met een valse noot. Toch zal hij het moeten doen met andere jongens, want een aantal cruciale pionnen krijgt rust.

Dat was ook de bedoeling, want geen enkele clubcoach ging blij zijn als hij zijn spelers terugkreeg met drie keer negentig minuten in zes dagen op de teller. Al zullen Alderweireld en Vertonghen er waarschijnlijk wel dichtbij komen. "Voor de verdedigende spelers is het iets makkelijker", aldus Roberto Martinez. "Voor de aanval zullen er een aantal nieuwe jongens in het stuk voorkomen."

De kans is dus groot dat Michy Batshuayi aan de match begint in plaats van Romelu Lukaku. En ook Kevin De Bruyne zal hoogstwaarschijnlijk op de bank beginnen. "Lukaku en De Bruyne zullen geen negentig minuten spelen", klonk het bij Martinez.

Dries Mertens zou normaal gezien wel fit moeten zijn, al wordt het afwachten of hij na de training van vandaag last zou hebben. Yannick Carrasco traint vandaag ook en zal speelminuten krijgen.

Al zullen er van de 33 die Martinez opriep ook achterblijven zonder één minuut. "Ja, maar dat was ook de bedoeling", klonk het. "Normaal gezien train je niet de dag na de wedstrijd en nu konden we dat wel doen. We konden met die jongens werken en een heleboel nuttige informatie vergaren."