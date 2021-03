Courtois geeft zijn mening over kritiek na Tsjechië en rol van sociale media: "Elke anonieme vent kan nu zeggen wat hij wil"

Thibaut Courtois is het betrouwbaarste sluitstuk dat je je kan wensen. En hij heeft ook een uitgesproken mening: "Na één slechte match zeggen dat we het EK niet kunnen winnen? Dat is dramatiseren!"

Thibaut, je bent blijkbaar in de vorm van je leven?

"Ik voel me heel goed. Ik heb mijn ploeg veel kunnen helpen dit seizoen. En nu hoop ik dat af te sluiten met een titel met Madrid en met de Duivels. Of ik in mijn beste vorm zit, is aan jullie om te oordelen. Een keeper is op z'n best van zijn 25ste tot... ik hoop mijn 34ste."

Roberto Martinez zei dat je sinds het WK - waar je tot beste doelman werd verkozen - nog gegroeid bent.

"Dat kan wel. Vooral op het gebied van uitvoetballen. Zidane legt bij Madrid ook veel de nadruk op het met de voeten spelen onder druk. Dat is waarschijnlijk ook de grootste evolutie die er in het doelmannenvak is geweest de laatste jaren. Er wordt steeds meer verwacht dat een keeper kan meevoetballen. In wedstrijden zoals tegen Wales, waar ik weinig werk had, heb ik dan ook mijn taak in de opbouw."

Wat nog geëvolueerd is: de sociale media. Thomas Meunier heeft er zich al wat van gedistantieerd...

"Ik begrijp hem. Toen ik bij Genk begon stonden Instagram en Twitter nog in hun kinderschoenen. Nu zegt een anonieme vent achter zijn pc wat hij maar wil. Toen ik naar Real trok, waren er ook heel wat harde verwijten van Chelsea- en Atlético-fans. Daarom scherm ik mijn sociale media ook af, zodat ik enkel reacties krijg van mensen waar ik dichtbij sta. Maar soms speel ik wel eens online en stream ik ook. Dan krijg ik meteen een hoop zever op mijn dak. Dat is niet makkelijk."

Na Tsjechië kwam er ook wel wat kritiek. De vraag die gesteld werd: kunnen ze het EK wel winnen? Is dat dan dramatiseren van ons?

"Ja, dat vind ik wel. Pas op, jullie mogen kritisch zijn, maar je kan na één slechte match niet concluderen dat we het EK niet gaan winnen. Wat we wel beter konden doen was in balbezit die eerste line overslaan. Het was niet onze beste match, maar zeker ook niet onze slechtste. Deze match was goed om te zien dat een ploeg ons onder druk kan zetten en dat hebben we ook al geanalyseerd. Hier kan je uit leren wat je beter kan doen."

Tegen Wit-Rusland moet er dan gewonnen worden.

"Kijk, het veld ligt niet goed, maar dat is niet de schuld van OHL. Het is wel moeilijker om ons spel te brengen. Er zijn gewoon geen makkelijke matchen meer. Drie wedstrijden in zes dagen... Spanje heeft ook een gelijkspel en een winst in de laatste minuut op zijn conto."