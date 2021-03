Mee naar het EK of niet? Wingback krijgt morgen dé kans om zich een laatste keer te bewijzen (maar er valt veel voor te zeggen)

't Is eigenlijk een half mirakel dat zijn naam nog in het debat voorkomt, maar Thomas Foket is één van die jongens die aanspraak maakt voor een plaatsje in de definitieve 23 van Roberto Martinez. 't Is een jongen waarvan hij weet dat hij er altijd op kan rekenen.

Terug naar 2017, toen een hartkwaal werd vastgesteld bij Foket en hij zijn plaats voor het WK in Rusland mocht vergeten. Zelfs zijn carrière hing aan een zijden draadje. Ongeloof bij iedereen, want als Foket voor één zaak bekend stond, was het wel zijn grote motor. Onder Hein Vanhaezebrouck had hij bewezen dat hij een hele flank met gemak voor zijn rekening kon nemen. Interessant, meende ook Martinez.

Blijven gaan

De nog steeds maar 26-jarige rechterflank heeft sindsdien bewezen dat een hobbel in de weg hem niet tegenhoudt. Een bescheiden jongen ook: "Ik ben elke keer verrast als ik opgeroepen word", zei hij vorige week. Met concurrenten als Castagne en Meunier is dat natuurlijk geen evidentie, maar in de grote groep heeft hij altijd zijn plaats.

Maar ook in de definitieve selectie? Meunier kent niet zijn beste seizoen en dat is er ook aan te zien bij de Duivels, maar Martinez gaat hem niet laten vallen. Castagne is ook een certitude, zeker omdat hij ook op links kan depanneren, zoals hij tegenwoordig bij Leicester doet. Is er dan nog plaats voor Foket?

Martinez zal ook wel gezien hebben dat hij de fysionomie van een match kan veranderen met een invalbeurt. Beeld u maar eens in dat je als tegenstander een uur hebt moeten beuken tegen Meunier of Castagne en dan er eentje invalt die maar blijft gaan. Dat is ook wat Martinez ziet in Foket: iemand die een directe impact heeft.

Eerste vervanger

Als De Bruyne zijn pass had afgewerkt, had hij in zijn drie matchen die hij speelde sinds november drie assists gehad. Omdat hij bij Reims speelt, blijft hij veelal onder de radar, maar daar heeft hij meer verantwoordelijkheid gekregen. Omdat hij met zijn 26 ook al één van de ouderen van de groep is daar.

Het blijft wel een dubbeltje op zijn kant, maar als er iets moest gebeuren met één van de flankspelers is hij wel de eerste in lijn om mee te gaan. Een Saelemaekers is hem bijvoorbeeld nog niet voorbij in de hiërarchie. Morgenavond krijgt hij waarschijnlijk zijn kans. Een heel belangrijke, want het is de laatste mogelijkheid om zich te tonen voor het EK. Martinez houdt het ook scherp in het oog.