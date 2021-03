Antwerp heeft nog drie dagen om optie van Aurélio Buta te lichten

Royal Antwerp FC heeft nog drie dagen de tijd om de optie in het contract van Aurélio Buta te lichten.

Volgens Het Nieuwsblad zal The Great Old de optie in het contract van Aurélio Buta wel degelijk lichten. In de huidige overeenkomst is een optie van 1 jaar. Die kan Antwerp tot en met woensdag lichten.

Gemakkelijk kun je het seizoen van de 24-jarige Buta bij Antwerp alvast niet noemen. Na een goede start bij Leko raakte hij geblesseerd en kreeg hij het onder Vercauteren in de pikorde af te leggen tegen De Pauw.

Eind januari was hij ook even out met een coronabesmetting. Vercauteren verwacht dat hij de nodige stappen zal zetten. De lichting van de optie houdt niet tegen dat er ook onderhandeld wordt over een nieuw contract.