Volgens ons is er maar één optie om Witsel degelijk te vervangen (tegen topteams)

Tsjechië heeft zaterdag de kwetsbaarheden van het huidige België blootgelegd. De verbinding tussen verdediging en aanval lamleggen en je komt al heel ver. Dat probleem was er niet toen Axel Witsel er nog bijliep.

Om even te kaderen: dit is uiteraard geen kritiek op Leander Dendoncker. Als pure verdedigende middenvelder is hij heel sterk, maar het is tegen ploegen als Tsjechië dat je ziet wat de toegevoegde waarde van Witsel echt is. Zou Tjsechië met hetzelfde plan op het veld gekomen zijn als de middenvelder van Borussia Dortmund er wel was bij geweest?

Voetballend vooruit

We betwijfelen het, want Witsel bezit de kunst om onder die druk uit te voetballen en een speler voor hem te bereiken. De Spaanse bondscoach heeft bijvoorbeeld Rodri en Busquets op die positie, maar die luxe hebben wij niet. Als Witsel naar het eigen doel toeloopt, kan hij voetballend zijn tegenstander uitschakelen en weer vooruit spelen. Dat is niet iedereen gegeven. Nu goed, de kans dat hij er bijloopt op het EK is bijzonder klein en dus moeten er oplossingen voor gevonden worden.

Want ook de toplanden hebben gezien hoe je het de Duivels moeilijk maakt: risico's nemen door met een heel hoog blok te gaan staan en De Bruyne beletten aan de bal te komen. De enige echte oplossing die wij zien is om Tielemans op de zes te zetten. Het zal qua gestalte en duelkracht iets minder zijn, maar hij heeft wel die snelle draaibeweging of balaanname om meteen vooruit te kunnen spelen.

Puzzelronde

Dat zou betekenen dat De Bruyne ook weer een rijtje lager moet gaan spelen. Als Eden Hazard fit zou zijn, is dat geen probleem, want dan kan die met Mertens achter Lukaku gaan spelen. Maar wat als? De opties om Eden te vervangen zijn schaarser. Trossard? Carrasco? Het is niet meteen hun positie, maar ze hebben wel de kwaliteiten.

Het wordt dus nog een puzzelronde voor Roberto Martinez. In een ideale wereld geraken Witsel en Hazard klaar voor het EK, maar we gaan niet beginnen dromen. Een systeem waar vijf jaar aan gewerkt werd, hangt ook af van zijn sleutelpionnen. Als je er twee van de vijf mist, mag je toch al twijfels beginnen krijgen.