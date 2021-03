🎥 Zlatan Ibrahimovic maakt indruk bij nationale ploeg met assist via knappe hakbal

Zweden is goed begonnen aan haar WK-kwalificatiewedstrijden. Zo werd gisteren met 0-3 gewonnen op het veld van Kosovo en daardoor staat het land voorlopig alleen aan de leiding in haar groep met 6 op 6.

De comeback van Zlatan Ibrahimovic zal er ongetwijfeld wel iets mee te maken hebben. De aanvaller van AC Milan is helemaal terug bij de nationale ploeg en ook gisteren had hij weer een indrukwekkende actie in huis.

Zo had Ibrahimovic een belangrijk aandeel bij de 0-1 van Zweden tegen Kosovo. Hij speelde de bal terug met een knappe hakbal waardoor Ludwig Augustinsson de bal maar had binnen te duwen. Bekijk hieronder zijn geniale assist via MolaTVSports.