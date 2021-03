"Kritiek van de Rode Duivels heeft ons pijn gedaan": de man die er alles aan deed om vanavond in best mogelijke omstandigheden te spelen reageert

Er was heel wat te doen over de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Wit-Rusland op dinsdagavond. "De kritiek is hard aangekomen", aldus een van de verantwoordelijken.

Er werd naarstig gezocht naar een alternatief, maar door coronamaatregelen en andere problemen her en der moet er uiteindelijk toch 'gewoon' in Leuven gespeeld worden door de Belgen tegen Wit-Rusland.

En dat ondanks de kritiek van de Rode Duivels op de staat van het veld in Leuven. "Die kritiek heeft ons pijn gedaan", aldus groundsman Oliver Makin in Het Laatste Nieuws.

Brexit

Hij verwijst naar de brexit als excuus voor een en ander: "Het bestuur van OH Leuven wilde materiaal laten overkomen uit Engeland, maar door de brexit stond dat weken vast bij de douane."

"Had je me een maand geleden gevraagd of hier kon gevoetbald worden door de Rode Duivels, dan had ik 'No way' gezegd. Vergeleken met zes weken geleden is het wel hemel en aarde, maar het is niet zoals we zouden willen."