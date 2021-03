Seizoensrevelaties pakken nieuwe abonnementen anders aan, maar zijn de fans daar wel blij mee?

Royal Antwerp FC en KV Oostende lieten hun regeling voor de abonnementen van volgend seizoen op de fans los.

Antwerp heeft er een puik seizoen opzitten, met de beker, Europees overwinteren, een Gouden Schoen, de winst op Club Brugge en wie weet wat er nog komt.

The Great Old stelt het volgende voor: “De basistarieven blijven ongewijzigd ten opzichte van het seizoen 2020-2021. Omdat we begrijpen dat het bijzonder jammer is dat jij als supporter wedstrijden van afgelopen seizoen hebt moeten missen (door de opgelegde maatregelen in verband met het coronavirus) bieden we je voor volgend seizoen een grote eenmalige korting aan van 50% bij het verlengen van je abonnement."

Dat kan op twee manieren. "Ofwel ga je voor een terugstorting van 50% van de waarde van het abonnement op een nieuwe cashless card voor 'food & drinks'! Ofwel kies je voor een korting van 25% op de abonnementsprijs gecombineerd met een terugstorting van 25% van de waarde van het abonnement op een nieuwe cashless card voor 'food & drinks'.”

KV Oostende pakt het anders aan. De abonnementsprijs is er ook gezakt, maar krijgen de fans een reeks van incentives aangeboden. Daarbij zitten onder andere 15 losse tickets. Ook de play-offs zitten voor dit seizoen, mocht dat nog kunnen met publiek, en volgend jaar in het nieuwe abonnement. Daarnaast zijn er ook enkele commerciële acties, zoals kortingsbonnen.