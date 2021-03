📷 Na zeventien(!) maanden blessureleed is hij terug op training bij JPL-club

Zeventien maanden afzien. Dat is lang. Maar er is eindelijk licht aan het einde van de tunnel ondertussen.

Het ziet er toch alvast naar uit, want bij Charleroi zijn ze meer dan in de wolken dat ze beelden kunnen laten zien van Cristophe Diandy.

Kruisbanden

Die was al sinds 3 november 2019 geblesseerd, toen hij zich blesseerde aan de kruisbanden in de knie en anderhalf jaar buiten strijd was.

Nu stond de Senegalese middenvelder op woensdag opnieuw op het trainingsveld van de Carolo's. Daarmee is een stap in de goede richting gezet.