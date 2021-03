'Dit is het eerste en belangrijkste transferdoelwit van Club Brugge'

Club Brugge is al volop aan het speuren naar wat deze transferzomer allemaal mogelijk is. Op één positie is het echter een beetje van 'moeten'.

Ethan Horvath heeft een aflopend contract bij Club Brugge en het ziet er niet meteen naar uit dat hij nog een nieuwe verbintenis zal tekenen op Jan Breydel. Met Shinton en Lammens heeft blauw-zwart nog een aantal jonkies ter beschikking die kunnen doorgroeien, maar zij worden ook gebruikt door/bij Club NXT. Sluitstuk Club Brugge heeft een toekomstvisie, waarbij ook via die club heel wat spelers moeten in de A-kern raken. Daarom zou er volgens Sport/Voetbalmagazine nu gezocht worden naar een alternatief. Een ervaren sluitstuk is dus gevraagd. Een tweede doelman, die Simon Mignolet voldoende kan prikkelen en kan invallen indien nodig.