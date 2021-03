'Football supports change'? Gemiste kans nu onze stem eindelijk heel wat gewicht in de schaal werpt

Wat vond u van die t-shirts waarmee de Rode Duivels hun 'statement' maakten tegen de omstandigheden in Qatar? Wij vonden het maar een flauw afkooksel van wat het had kunnen zijn.

'Football supports change'... Tja, wie is dat die 'Football'? Het is wel een heel omvattend begrip en als slogan stelt het niet veel voor. Zo'n t-shirt op zich is al weinig veelzeggend als signaal. Wie herinnert zich dat nog vijf minuten nadat het uitgetrokken is? Nergens wordt iets benoemd. Zij die zo'n shirt voor de neus krijgen en zich niet echt met de problematiek bezighouden, kunnen zelfs het verband niet leggen met Qatar en de werkomstandigheden, vrouwonvriendelijkheid en middeleeuwse homowetten aldaar.

Of u nu voor of tegen het gebaar bent: iedereen weet wel wat het betekent als spelers en refs knielen net voor de match. Het BLM-gebaar. We hoeven BLM zelfs niet voluit te schrijven. Een t-shirt met een nietszeggend opschrift gaat verloren als fait divers. 6.500 doden onder de werkers aan de WK-stadions, mensonterende omstandigheden en een loon waar u of ik zelfs niet voor uit bed zouden komen... En dat is nog maar waar nu de nadruk op gelegd wordt omdat er een rapport over bestaat.

Gedachtengoed

De KBVB heeft wel meer uitleg gegeven op zijn website en benadrukt dat er al verandering bezig is. Maar is het genoeg? In 2022 speelt de elite van het wereldvoetbal in een land dat zijn toewijzing ook al enkel en alleen te danken heeft aan de oliedollars. In de winter, want spelen bij plus 40 graden lijkt geen al te best idee. 't Is nog steeds wachten op de eerste invloedrijke voetballer die daar vraagtekens bij plaatst.

Maar we zitten er nu mee. Een boycot is volgens mensenrechtenorganisatie Amnesty International ook niet de oplossing. Dat is het ook niet, maar het beleid in Qatar - als ze een evenement willen organiseren waar de hele wereld naar kijkt - moet ook wel doordrongen worden van het feit dat hun gedachtengoed niet mee geëvolueerd is met de rest van deze aardkloot. Of toch een groot deel ervan, want we gaan niet beweren dat dit enkel in het Midden-Oosten nog actueel is.

Al twee jaar nummer 1

't Is maar een voorbeeld, maar wat gaan de regels zijn tijdens het WK over nuttigen van alcohol? Gaan ze anderhalve maand toelaten dat er toch wel een pintje op straat genuttigd wordt? Daarvoor bestaan woorden à la hypocrisie. Of een oogje dichtknijpen wanneer een Braziliaanse voetbalfan in hotpants over straat loopt? Of wanneer twee mannen of vrouwen hand in hand naar het stadion lopen?

'Football supports change'? 'Football demands change' zou al heel wat beter zijn. Met in duidelijke bewoordingen laten weten dat ze het veroordelen. We zijn al meer dan twee jaar de nummer 1 van de wereld op de FIFA-ranking. Onze stem telt eindelijk eens mee. Ook in het Midden-Oosten dwepen ze met Lukaku, De Bruyne, Courtois en Hazard. Dan mag het voor ons iets meer zijn...