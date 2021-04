Debat van de week: Publiek of niet in de play-offs: wat denkt u en wat wil u? (En dit is de reden van puntenverlies tegen Tsjechië!)

De competitie in de Jupiler Pro League is opnieuw begonnen en dus krijgt u van ons elke week een centraal debat waarover u uw mening mag geven. Ook deze week debatteren we graag en vragen we ook uw mening. Want die telt!

Vorige week stelden we u de vraag rond het puntenverlies van de Rode Duivels tegen Tsjechië. Waar dat dan precies aan lag? U zag wel een aantal redenen, waarbij zowel het gemis aan Eden Hazard als dat aan fitte flankverdedigers werd genoemd. Maar misschien toch opvallend: meer dan 1 op 3 zag het mangelen aan groepscohesie en aan de wil om te winnen. Tegen Wit-Rusland hebben een aantal van de gretige nieuwkomers zoals Trossard, Vanaken en Doku in ieder geval bewezen dat het ook anders kan. Het kan een wake-upcall zijn geweest voor de sterren. Publiek Deze week stellen we u graag de vraag naar het al dan niet toelaten van publiek in de stadions in de Jupiler Pro League. De Pro League zelf wil graag vol inzetten op publiek tijdens de play-offs in mei en mikt op een bezetting van 35%, de virologen staan voorlopig op de rem en willen de cijfers afwachten. Maar is het wel een goed idee? Wij horen graag uw mening, laat ze dus zeker horen!

Terug publiek in de play-offs?

Ja, er zal terug publiek zijn en ik vind dat een goed idee 13%
Ja, er zal terug publiek zijn maar ik vind dat geen goed idee 7%
Nee, er zal jammer genoeg geen publiek zijn 33%
Nee, maar dat vind ik wel een goede zaak 47%