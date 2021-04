Bruun Larsen gaat bij Anderlecht op zoek naar betere prestaties (en doelpunten): "Ik begin een match altijd met het idee om het verschil te maken"

Jacob Bruun Larsen heeft bij de nationale U21-ploeg van Denemarken vertrouwen opgedaan met een doelpunt. Iets wat hem bij Anderlecht nog niet gelukt is. Hij had ook meer van zichzelf verwacht, geeft hij aan in de Deense pers.

Larsen is intussen op de bank verzeild geraakt bij Anderlecht en komt daar enkel nog in de slotfase van de wedstrijden af. Op het EK -21 kon hij zich weer wat uitleven. "Hier ken ik de dingen en ik ben al heel lang betrokken bij de ploeg. Ik ken dus mijn rol", geeft hij aan. "Bij mijn club ben ik een nieuwkomer en ik heb tijd nodig om mijn plek te vinden." Hij wil in de belangrijke fase van het seizoen zelf ook belangrijker worden. "Ik begin een wedstrijd altijd met het idee om het verschil te maken. Ik streef ook naar meer doelpunten en goeie prestaties in Anderlecht. Maar de zaken komen zoals ze komen. Ik moet mijn kans grijpen als die zich voordoet. Het kan ineens heel snel veranderen, in beide richtingen."