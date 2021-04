Het is eenzaam aan de top, maar "Als je pretendeert ongenaakbaar te zijn, dan kan dat niet"

Club Brugge staat in de Jupiler Pro League op eenzame hoogte. Peter Vandenbempt ging op zoek naar de oorzaak.

De kloof die Club Brugge met de andere ploegen sloeg is gigantisch groot. “Dat is het resultaat van zelf goed genoeg zijn, en de rest die veel minder goed is”, vertelt Peter Vandenbempt aan Sport/Voetbalmagazine.

Al zijn de cijfers van Club Brugge op zich niet zo supergoed. “Club heeft zelf al veel punten verloren. Vier thuisnederlagen, dat is al geleden van het seizoen 1998/99. Als je pretendeert ongenaakbaar te zijn in België, kan je niet thuis vier keer verliezen. Dan ben je toch kwetsbaar.”

Toch is het succes van blauwzwart niet iets wat van vandaag op morgen kwam, maar het resultaat van werk op de lange duur. “Bij de andere grote clubs zijn er te veel ontgoochelingen, waardoor Club op kruissnelheid is geraakt. Niet onlogisch. In the long run komt het altijd aan op budgetten en dan steekt Club er wel boven uit.”