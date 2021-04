Roland Duchatelet is er zeker van: "Anderlecht heeft de titel gewonnen na matchfixing in 2014"

Roland Duchatelet is al even weg uit het Belgische voetbal en daar heeft hij een goede reden voor. Volgens de ex-voorzitter van onder meer STVV en Standard werd Anderlecht in 2014 kampioen dankzij matchfixing.

Die uitspraak deed hij bij Play Sports voor het programma President. Presentator en interiewer Bart Raes stelde hem de vraag of hij blij was of hij gestopt was en Duchatelet liet er geen gras over groeien.

"Na de gemiste titel in 2014, met de matchfixing, heb ik me voorgenomen om niet meer mee te spelen als het spel niet eerlijk gespeeld wordt", steekt Duchatelet van wal.

In 2014 begon Duchatelets Standard als leider aan de play-offs, met 5 punten voorsprong op Anderlecht. Uiteindelijk leidde Besnik Hasi Anderlecht toch nog naar de titel aan het einde van de play-offs.

Bayat als spilfiguur

"Er zijn clubs die wedstrijden gewonnen hebben die ze niet gewonnen zouden hebben als de wedstrijd gewoon verlopen was. Anderlecht had in dat geval gewonnen en zou in een normaal wedstrijverloop niet gewonnen hebben."

"Mensen uit die periode hebben me dat verteld en het is voor iemand als Bayat is het niet moeilijk om te doen. Hij was consultant bij Anderlecht, manager van de trainer van de tegenpartij en had daar ook nog een half dozijn spelers rondlopen, dan is het niet moeilijk", besluit hij.