🎥 15 maanden cel voor Servische ref na toekennen imaginaire strafschop

In Servië is Srdjan Obradovic, een (ex-)ref, veroordeeld tot 15 maanden cel voor machtsmisbruik. Aanleiding is een wedstrijd tussen Spartak Subotica en Radnicki Nis uit 2018.

Het was Subotica dat de wedstrijd met 2-0 won en zich zo wist te plaatsen voor de voorronde van de Europa League. Subotica scoorde twee strafschoppen. De tweede strafschop kwam er na imaginair hands. Bekijk hieronder de beelden. El árbitro Srdjan Obradovic ha sido condenado hoy a 15 meses de cárcel y diez años de inhabilitación por abusar del cargo al favorecer durante un partido de la primera división en mayo de 2018 al Spartak Subotica frente al Radnicki NIS.

🤷‍♂️ pic.twitter.com/AjP4QzVdPT — 🆁🅴🅶🅻🅰18 (@ReglaXVIII_) April 1, 2021 Obradovic werd veroordeeld voor machtsmisbruik en moet vijftien maanden brommen. Daarnaast mag hij tien jaar niet in actie komen als ref. Hij kan nog wel in beroep gaan tegen deze sanctie.