Philippe Clement laat zich uit over blessure Noa Lang: "Vervelende blessure" en "Afwachten of hij Anderlecht kan halen"

Op het EK U21 is Noa Lang uitgevallen met een blessure aan de knie en quadriceps. Het is nog niet duidelijk of hij de wedstrijd tegen Anderlecht van volgende week zal halen, maar Clement is tevreden dat de schade al bij al nog lijkt mee te vallen.

Philippe Clement gaf meer uitleg over de blessure van Noa Lang op de persconferentie. "Het is een vervelende blessure, maar het gaat vrij goed met hem. Het gaat om een heel zware bloeduitstorting in en rond de knie, maar het is niet iets van maanden waar we eerst voor aan het vrezen waren", legde Clement uit. De trainer van Club Brugge weet wel niet of Noa Lang fit zal geraken voor de topper tegen Anderlecht volgende week. "Het is afwachten. Met een spierblessure moet je geen domme dingen doen. Anders zou het seizoen wel eens zo voorbij kunnen zijn."