Racing Genk kan terug rekenen op Heynen voor het duel tegen OH Leuven

Bryan Heynen viel in de vorige competitiewedstrijd tegen Standard nog voor de rust uit met een spierblessure. Racing Genk vreesde voor een afwezigheid van meerdere weken. Dat blijkt mee te vallen.

"Bryan Heynen is er terug bij. Het was wel even schrikken toen hij uitviel tegen Standard. Gelukkig hadden we tijd, en de medische staf heeft die samen met Bryan goed ingevuld. Hij staat al twee dagen terug op het veld. Prima nieuws", liet Van den Brom weten.



Genk neemt het dit weekend op tegen OHL. De Limburgers kunnen zich geen puntenverlies veroorloven, want het heeft maar één punt meer dan KV Oostende en Anderlecht. Genk speelt bovendien ook nog de derby tegen STVV en moet ook nog naar Antwerp.