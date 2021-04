"Soms een etterbak, soms een kampioen": Limonade voor de dorst, of hoe Snelle (in samenwerking met internationals) voor dé motivational video van het jaar zorgt

Weet u nog, het WK 1994? Marc Degryse en co die op geheel eigen wijze hun versie van 'Go West' inzongen? Muziek en sport zijn al sinds jaar en dag aan elkaar verbonden en het is anno 2021 nog steeds niet anders.

Zo kwam Snelle deze week met een clip op de proppen waar onder meer bondscoaches Frank de Boer én Sarina Wiegman van de Oranje Leeuwinnen een cameo in deden. Verder kwamen ook enkele spelers van het sterrenelftal van de A-ploeg van Oranje in beeld om motivatie te geven aan een jonge voetballer. De clip en het nummer zijn ook in het kader van de 'Oranje Festivals', die in de komende maanden worden georganiseerd door amateurclubs door heel Nederland en die voor meer inschrijvingen (jongens én meisjes) moeten zorgen voor het voetbal. In samenwerking met de KNVB dus. Snelle is hiermee overigens ook niet aan zijn proefstuk toe, want eerder maakte hij ook al 'Smoorverliefd' in het kader van een campagne van Interpolis die waarschuwt voor de gevaren van het gebruik van de smartphone tijdens het fietsen.