Alessio Castro-Montes heeft nog iets goed te maken bij de fans van AA Gent!

AA Gent beleeft een seizoen ver onder de verwachtingen. Alessio Castro-Montes kan tot op heden hier geen verandering in brengen. Ondanks interesse uit het buitenland wil hij toch bij AA Gent blijven om iets goed te maken bij de fans.

Vorige zomer kon Castro-Montes een mooie transfer maken naar he buitenland. "Er was interesse uit meerdere landen", bevestigt hij in Het Laatste Nieuws. "Ik had in de zomer maar één jaar contract meer, dat maakte me sowieso al gegeerd op de transfermarkt. Maar ik voel me héél goed bij Gent."

"Je moet ambities hebben, het buitenland zou een ervaring en een avontuur zijn", beaamt Castro-Montes. "Maar niet deze zomer, zeker niet na dit seizoen. Ik vind dat ik het alleen al aan de fans verschuldigd ben om nog een jaartje te blijven en een beter seizoen te spelen dan dit. "

Castro-Montes speelde dit seizoen al 39 wedstrijden in het shirt van AA Gent. Daarin kwam hij driemaal tot scoren en gaf hij één assist. Hij heeft nog een contract bij AA Gent tot de zomer van 2024. Dus een club die hem wil binnenhalen zal eerst met een zak geld over de brug moeten komen.