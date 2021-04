Iheanacho blijft langer bij Leicester City

Juist speler van de maand worden en dan een nieuw contract tekenen. Het is goede week voor Iheanacho bij Leicester City.

Het leven is Iheanacho goed gezind de laatste tijd. Deze week werd hij speler van de maand bij Leicester City en vandaag tekent hij een nieuw contract.

De Nigeriaanse aanvaller is dit seizoen al belangrijk geweest voor Leicester in de Premier League. In 16 wedstrijden kwam hij tot 6 doelpunten. Tel daar nog 3 doelpunten bij in de Europa League en 3 doelpunten in de FA Cup en Iheanacho heeft een productief seizoen achter de rug.

De aanvaller kwam in de zomer van 2017 over van Manchester City. In totaal kwam hij al in 117 wedstrijden op het terrein voor Leicester City waarin hij 32 keer het net kon vinden.