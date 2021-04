Analist fileert 'topper' voor play-off 2: "Gent geeft geen goed signaal aan zijn jeugd"

Vanavond staat Standard-Gent op het programma. Een match die bepalend kan zijn over wie er straks in play-off 2 zit. Want voor beide clubs zou het toch een drama zijn als hun seizoen over twee weken eindigt...

De twee topploegen hebben al een heel teleurstellend seizoen achter de rug. Beide hopen nog in de top acht te eindigen om zo hun seizoen nog ietwat kleur te geven. "Als Standard en Gent niet in play-off 2 zitten, is dat een catastrofe", vertelt analist Nordin Jbari ons. "Het zijn al twee clubs die normaal zouden moeten vechten voor de top vier. De Rouches zijn heel onregelmatig, maar zitten wel in de bekerfinale. Voor het vertrouwen zou het wel goed zijn dat ze ook in play-off 2 zitten." Jbari zag ook foute beslissingen genomen worden bij Gent. "Ze hebben het niet goed gedaan qua keuze van de coaches en de transfers. Wat me het meest stoort is de afwezigheid van jonge spelers uit de eigen opleiding. Standard heeft dat wel gedaan. Ze geven geen goed signaal aan de jeugd."





