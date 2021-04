Oostende heeft grote personeelsproblemen na verlies tegen Waasland-Beveren: "Dat was absoluut dom van hem"

KV Oostende heeft problemen voor de komende twee matchen. De match tegen Waasland-Beveren heeft wonden geslagen, vooral in de defensie. Aleksander Blessin zal de komende weken inventief moeten zijn.

De kans dat Anton Tanghe volgende week beschikbaar is na zijn coronabesmetting is zo goed als verwaarloosbaar. Daarnaast pakte Frederik Jäkel rood en is hij volgende week tegen Beerschot geschorst. Tot overmaat van ramp moest Jack Henry geblesseerd naar de kant. Dan spreken we nog niet over de rode kaart van Gueye, die zich aan een aantal matchen mag verwachten.

Te beginnen met die rode kaart voor Gueye, die Michael Frey in de slotfase bij de nek pakte. "Frey is ook een slimme speler en hij weet dat Makhtar daar in kan trappen. En hij deed het ook nog", zuchtte Blessin. "Daar mag je nooit intrappen. Je moet kalm blijven en je hoofd gebruiken. Dit was absoluut dom."

Maar dan over zijn verdediging. "(zucht) Anton, dat wordt moeilijk. Jack (Henry) heeft een heel harde tik op zijn spier gekregen. Dat moeten we afwachten. En Freddy is geschorst. Maar ik zal er wel een oplossing voor vinden, dat beloof ik."

Brecht Capon zal tegen Beerschot zo goed als zeker dus centraal komen te staan. "Het wordt puzzelen", knikte hij. "Het wordt zeker niet evident."