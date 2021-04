KVO-spelers kijken naar hun eigen fouten: "Als kinderen" en "Ik denk dat Anderlecht ook niet alles gaat winnen"

Ondanks de discutabele fase in de wedstrijd keken ze bij KV Oostende gisterenavond toch vooral naar zichzelf. Spelers en coach beseften dat het niet goed genoeg was. Vreemd, dit Oostende speelde, net nu het op de drempel van een enorm exploot staat, één van zijn minste wedstrijden.

Brecht Capon gaf het kind een naam. "Ik had vooraf al gezegd dat dit ambetante matchen gingen worden. Die moet je winnen op karakter", aldus de verdediger. "Als je op achterstand komt, moet je vechten in zulke matchen. Bij winst had je op je gemak achterover kunnen leunen en zien wat de concurrentie doet. Nu is het bang afwachten. Nul op zes tegen Waasland-Beveren, dat is een zware dobber. Maar ik denk niet dat Anderlecht alles gaat winnen."

Maxime D'Arpino ging een stapje verder. "We hebben verdedigd als kinderen", klonk het hard. De twee tegengoals konden inderdaad op individuele fouten gestoken worden. Theate, Hubert, Henry... ze hadden allemaal boter op het hoofd. "We moeten nu zes op zes pakken. En het is niet tegen de makkelijkste tegenstanders. We hadden het in eigen handen kunnen hebben, maar nu moeten we afwachten."