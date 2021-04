Saelemaekers krijgt nieuwe positie, maar dat kwam voor transferspecialist niet als verrassing: "Ze zagen hem altijd al in die rol"

AC Milan kon afgelopen weekend niet winnen van Bologna (1-1). Alexis Saelemaekers mocht in de basis beginnen, maar werd bij de rust gewisseld. Hij moest op een voor hem toch ongewone positie spelen, maar blijkbaar zou dat altijd al de bedoeling geweest zijn.

Saelemaekers speelde als rechtsachter en dat kwam niet als een verrassing voor transferspecialist Gianluca Di Marzio. "Pioli (coach van Milan) zal de tactische progressie van de Belg gewaardeerd hebben", klinkt het in La Gazzetta dello Sport.

Pioli zou in Saelemaekers altijd al een toekomstige rechtsachter gezien hebben. "Toen Milan hem aankocht, zei Boban (toenmalig TD) me dat ze zouden proberen om hem als rechtsback te laten spelen. Ze zagen toekomst in hem in die rol."