Bongonda beslissend tegen OHL: "Dat is wat men verwacht van aanvallers"

Théo Bongonda had er zin in, en dat heeft OHL mogen ondervinden. De flankaanvaller lag met een knappe rush aan de basis van de 0-1. In de slotfase nam Bongonda Romo te grazen en zorgde hij voor de definitieve kloof.

Vooral in de openingsfase zag Vlietinck sterretjes tegen Bongonda. De winger was steeds sneller op de bal en lag met een van zijn karakteristieke rushes aan de basis van de (fraaie) 0-1 van Thorstvedt.

In de slotfase waren de rollen omgekeerd. Thorstvedt stuurde Bongonda diep. Het nummer 10 van KRC Genk omspeelde Romo en legde het leer vanuit een scherpe hoek tegen de touwen. "Of ik beslissend was? Ja, dat wel. Maar enkel de zege is belangrijk. Men verwacht nu eenmaal van aanvallers dat ze beslissend zijn", liet Bongonda na afloop optekenen.

"Onze eerste helft was heel erg goed, maar ik denk dat onze reactie na de gelijkmaker de sleutel tot succes was vandaag. We hebben maturiteit getoond, want Leuven is heus geen gemakkelijke ploeg om tegen te spelen."

Bongonda was wat koeltjes over zijn persoonlijke prestatie, maar coach John van den Brom stak de loftrompet wél over zijn vice-aanvoerder. "We wisten dat we tegen OHL veel een-tegen-eensituaties zouden krijgen. Dat kan je natuurlijk wel overlaten aan Théo. Hij was vandaag heel belangrijk voor ons."