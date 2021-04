Exclusief: Danel Sinani (Waasland-Beveren) blijft volgend seizoen niet in de Pro League

Danel Sinani, dit seizoen uitgeleend aan Waasland-Beveren door Norwich City, zal niet in onze competitie blijven. Hij zou volgend seizoen namelijk aan de slag gaan in de Championship (de Engelse tweede klasse).

Danel Sinani (23), topscorer van de Luxemburgse competitie met F91 Dudelange, verdiende een overstap naar de Premier League bij Norwich City. Aanvankelijk maakte hij deel uit van de U21 ploeg, maar afgelopen zomer werd hij uitgeleend aan Waasland-Beveren om meer speeltijd te krijgen. Hij speelde dit seizoen tot nu toe 17 wedstrijden en scoorde daarin 4 doelpunten. Hij zal echter niet in het Waasland blijven na dit seizoen.

Naar verluidt zal hij volgend seizoen zelfs niet meer in België spelen en zal Norwich City de aanvallende middenvelder uitlenen aan een ploeg in de Championship. Norwich zelf lijkt volgend jaar opnieuw in de Premier League aan de slag te gaan, maar Sinani zal dus nog even moeten wachten op zijn eerste minuten op het hoogste niveau van het Engelse voetbal.