Doelpuntenmakers leggen het uit na sterke zege Zulte Waregem: "Uiteraard was het de bedoeling, ik maakte oogcontact met Omar en wist genoeg"

Zulte Waregem haalde het met 2-1 van KAS Eupen in een pittig, maar interessant duel. Ewoud Pletinckx en Laurens De Bock zorgden voor twee knappe goals en konden hun geluk na de wedstrijd dan ook niet op.

Laurens De Bock leek even de antiheld te worden, omdat hij in de eerste helft een vrije trap weggaf waaruit werd gescoord: "Er werd me gezegd dat ik een duw had gegeven. Naar mijn gevoel mag er heel weinig, maar dat zijn de regels."

"Het was zuur dat hij dan ongelukkig binnen ging. Door dat tegendoelpunt en de manier waarop ging ik toch rusten met een iets minder gevoel. Maar we hebben er rustig op gereageerd en na de pauze hebben we de controle in handen genomen."

Zeker een opluchting en een tof gevoel, want het was al een tijdje geleden dat ik nog scoorde

Dat leverde dankzij De Bock uiteindelijk drie punten op, na een ingestudeerde corner van Govea: "Ik maakte oogcontact met hem en wist dat hij de bal daar zou leggen. Dan was het gewoon blazen richting doel", aldus nog De Bock.

Tussendoor had Ewoud Pletinckx voor de gelijkmaker gezorgd: "Het was zeker een opluchting en een tof gevoel. Ik maak niet veel goals, als zo’n bal dan voor je voet valt en je kan afwerken, dan ben je natuurlijk blij. Het was ook alweer een tijdje geleden dat ik nog scoorde."