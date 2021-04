Eerlijke Vercauteren: "We verliezen vandaag tegen een ploeg die meer kwaliteit heeft getoond"

Franky Vercauteren was teleurgesteld over het niveau dat Antwerp op de mat legde en had complimenten in huis voor ex-ploeg Anderlecht. Al mag het 'circus' rond hem en Kompany wel stoppen volgens hem.

Vercauteren was niet tevreden na de wedstrijd. Hij evalueerde de wedstrijd als volgt: "We waren op verschillende vlakken niet aanwezig vandaag. Kwestie van inzet en intensiteit was het gewoon te weinig vandaag. Er was te weinig duelkracht. De kwaliteit aan de bal lag veel te laag en we speelden niet op ons niveau. De eerste helft konden we het nog wel wat oplossen maar de tweede helft niet meer."

De Wolf kon nog een penalty redden, maar daarna was het hek van de dam. "Dit is afhankelijk van de mentale weerbaarheid die je dan toont. Als je niet de juiste mentaliteit toont, dan geef je zo een partij weg. We verliezen vandaag tegen een ploeg die meer kwaliteit heeft getoond en met dit resultaat moet je leven. De punten blijven hetzelfde of het nu 0-1 of 1-4 is."

Haroun? Het is in dezelfde lijn als zijn vorige blessure

Kapitein, Faris Haroun, moest al in de eerste helft naar de kant. Hij wees naar zijn kuit waar hij in het begin van het jaar al een blessure had: "Het ligt in dezelfde lijn als zijn vorige blessure. Morgen of overmorgen zullen we pas meer weten. Het speelde al op na 5 minuten maar op een zeker moment kon hij niet meer verder. Ik hoop dat we hem niet te lang moeten missen, maar dat gaan we nog moeten bekijken."

Vercauteren kwam nog even terug op de vele vragen over hem en Kompany. "Het is geen duel Vercauteren versus Kompany maar het was Antwerp versus Anderlecht vandaag. Wie er op de bank zit dat maakt niet uit. Elke wedstrijd wil je gewoon winnen. Het maakt niet uit tegen welke trainer of welke ploeg. Dat circus mag nu wel stoppen!"