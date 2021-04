Dury na fantastische reeks en moeilijk begin: "Toen het regende in Parijs of stormde in Madrid was het ook de coach zijn schuld" en "Als ik ooit een boek schrijf ..."

Zulte Waregem won met 2-1 van KAS Eupen en staat daardoor plots op een knappe zesde plek in het klassement. "Het is mooi, zeker als je weet vanwaar we komen", aldus Francky Dury daarover.

"Die zesde plek? Dat is een fantastische zaak, zeker als je weet vanwaar we komen", was Francky Dury duidelijk na de zege tegen KAS Eupen.

"We stonden na tien speeldagen helemaal onderin met zeven punten. Het spel was niet goed, de resultaten waren niet goed, onze financiën waren niet goed, ..."

Hoofdstuk in boek

"Het was een fase waarin als het regende in Parijs het ook de coach zijn fout was. Of als het stormde in Madrid, we gaan er op verder", kwam hij met een aantal stijlfiguren.

"Niet was nog goed, alles was slecht. Ik moet nu alle credits geven aan de spelers voor wat zij de voorbije 22 speeldagen hebben neergezet. Als ik ooit een boek schrijf, dan krijgt dit seizoen een groot hoofdstuk."