Makelaar blijft Gert Verheyen maar bellen om trainer te worden

Na zijn vertrek bij KV Oostende hebben we Gert Verheyen niet meer aan de slag gezien als trainer.

Zijn laatste coachingsopdracht deed Gert Verheyen bij KV Oostende, maar sindsdien kwam hij als trainer niet meer in actie. Nochtans zijn er wel aanbiedingen hier en daar.

Al probeerde een opdringerige makelaar hem wel te overtuigen om aan een nieuw hoofdstuk als trainer te beginnen. "Een Egyptische makelaar belde me om de zoveel weken dat hij een fantastische ploeg voor me had gevonden in Botswana", vertelt Verheyen in 'Extra Time'

Een verlokkelijk aanbod om aan de slag te gaan? "Ik zou er tot 3.000 dollar in de maand verdienen. Het is een prachtig land, maar ik ga het niet doen."