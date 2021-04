Weergaloze Kevin De Bruyne bezorgt Manchester City overwinning tegen Borussia Dortmund

Manchester City pakte vanavond een 2-1-overwinning in de Champions League tegen Borussia Dortmund. Getekend, Kevin De Bruyne.

Pep Guardiola was aan het zweten. Manchester City was lange tijd op weg naar een 1-0-overwinning na een vroeg doelpunt van Kevin De Bruyne. Het venijn zat 'm echter in de staart.

Marco Reus bezorgde Borussia Dortmund in de slotminuten een levensbelangrijk doelpunt, maar De Bruyne - wie anders, hé - besliste daar anders over. Met een heerlijke pre-assist bezorgde hij the Citizens alsnog de overwinning.

Al moet Manchester City volgende week vol aan de bak in Duitsland. Guardiola en City werden de voorbije drie seizoenen telkens in de kwartfinale uit het Kampioenenbal geknikkerd. Is dit dat wél het goede jaar?