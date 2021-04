Anderlecht zal géén risico's nemen, maar... 'Hendrik Van Crombrugge staat dit seizoen mogelijk wél nog onder de lat'

Hendrik Van Crombrugge revalideert momenteel van een rugblessure. De laatste berichten bevestigen dat het seizoen van de doelman er sowieso op zit, maar RSC Anderlecht koestert alsnog een sprankeltje hoop.

Normaliter zou Hendrik Van Crombrugge klaargestoomd worden voor de play-offs, maar een terugval in zijn revalidatieproces heeft dat plan een halt toegeroepen. Al is het niet helemaal zeker dat zijn seizoen voorbij is.

Voor alle duidelijkheid: het is wel degelijk de bedoeling om de doelman helemaal fit te krijgen tijdens de start van de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Vincent Kompany zal dan ook geen onnodige risico’s nemen.

Dat ene procentje

Het Laatste Nieuws weet echter dat Anderlecht hoopt dat Van Crombrugge alsnog kan inpikken tijdens de play-offs. De doelman zou in play-off 1 wel eens dat ene procentje verschil kunnen maken in de strijd om de Europese tickets.