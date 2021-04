Trebel wil zijn schouders onder paars-wit project zetten: "Anderlecht is het PSG van België"

Adrien Trebel bleek ook op de Bosuil dé missing link bij RSC Anderlecht. De Fransman gelooft volop in het project van paars-wit. Al oppert ook hij geduld.

We schreven eerder al dat Adrien Trebel eigenlijk helemaal niet wil vertrekken bij RSC Anderlecht. Integendeel: de middenvelder wil de uitdaging aangaan en met zijn ervaring de schouders onder het project van Vincent Kompany zetten.

“Anderlecht is Anderlecht”, glimlacht Trebel in Het Laatste Nieuws. “Dat is het PSG van België. Anderlecht is een club die elk seizoen opnieuw moet meespelen voor de prijzen. Dat verwachtingspatroon tracht ik over te brengen op de jeugd.”

© photonews

Het woord is gevallen: jeugd. Het proces van paars-wit is namelijk gestoeld op de eigen jeugdopleiding. “Bij Anderlecht sta je op het veld omdat je het verdient om te spelen”, aldus Trebel. “Leeftijd zou dus geen rol mogen spelen.”

We moeten simpelweg wat geduld hebben. Dat is moeilijk bij deze club, hé

“Al moet je die jonge gasten wel tijd geven”, besluit de roodharige Fransman. “We zijn aan een nieuw project begonnen en ik geloof in de goede afloop. We moeten simpelweg wat geduld hebben. Dat is moeilijk bij deze club, hé.” (lacht)