Kruipen les Hurlus (opnieuw) door het oog van de naald? 'Engelse topclub wil Moeskroen overnemen'

Royal Excel Mouscron zit in lastig vaarwater. Het lijkt er steeds meer op dat de Henegouwse club opnieuw géén licentie zal krijgen voor de profreeksen. Al zijn er wel geruchten over een nieuwe overname.

De voorbije vijf seizoenen moest Royal Excel Mouscron de licentie telkens via het BAS veiligstellen. Ook dit jaar lijkt geen uitzondering te worden. Meer zelfs: zonder financiële injectie of overname lijkt het lot van les Hurlus bezegeld.

Het Laatste Nieuws weet dat er wél iets aan het bewegen is op en rond Le Canonnier. Zo zijn er eerste contacten gelegd met Arsenal FC. The Gunners zien iets in een Belgische zusterclub en willen via Mouscron voet aan Begische bodem zetten.

Niet de eerste keer

Voor alle duidelijkheid: er is momenteel nog niets concreet op til. Het zou overigens niet de eerste keer zijn dat er Engelse plannen zijn met de roodhemden. In 2002 had Tottenham Hotspur interesse in een samenwerking met wijlen Excelsior Mouscron, maar daar kwam uiteindelijk niets van in huis.